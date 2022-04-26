Nasrullah: Filistin ruhu yeniden tazelendi

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen "Kudüs Minberi" başlıklı etkinlikte konuşma yaptı.

Nasrullah, "Siyonist Rejim, zaman geçtikçe Filistin meselesinin unutulacağını sanıyordu, ancak Filistin ruhu yeniden tazelendi.” dedi.

Siyonist düşmanın bölge halklarının Filistin'den vazgeçip hüsrana uğrayacağına göz diktiğini anlatan Nasrullah, "Ancak Kudüs, bugün de önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor.” ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş ekseni Kudüs ekseni olarak da tanımlanabilir, çünkü Kudüs ortak meseledir. Kudüs sayesinde bugün gerçek askeri güç oluşturulmuştur. Direnişçilerin gönlü Kudüs içi atıyor. Kudüs bugün geri döndü ve Gazze'de kılıcı var. Geçtiğimiz günlerde 'Kudüs’ün Kılıcı' savaşının Filistin halkı için değer taşıdığına tanık olduk."

Kudüs'e desteğe vurgu yapan Nasrullah, "Gazze, tüm zorluklara rağmen Filistin halkının unutulmayacağını ve topraklarının terk edilmeyeceğini Siyonist Rejim başta olmak üzere tüm dünya efendilerine ispatladı." açıklamasını yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Hizbullah olarak Filistin direnişinin yanındayız. Tüm sonuçlarına ve baskılarına katlanıyoruz ve Kudüs'ün gerçek sahiplerine geri döneceği günün geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.