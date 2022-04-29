Siyonist Rejim ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine karşı çıkılmalı

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah, Kudüs Günü'nü Filistin meselesinin meşruiyetine ve ve bu topraklardaki halkının mazlumiyetine vurgu olarak nitelendirerek, “İmam Humeyni (r.a) Kudüs’ün ilgi merkezi haline getirmek için Kudüs Günü’nü ilan etti” dedi.

Nasrullah, “Dünyadaki Müslüman ve ögür insanlarının vicdanı, Filistin halkının fedakarlıklarının farkında olmalı ve Dünya Kudüs Günü, Filistinlilerin olağanüstü sabrına dikkat çekmeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.

“ABD, Batı, Siyonist hareketin ve tüm destekçilerinin amacı, Siyonist rejimi bölgeye empoze etmek ve onu bölgenin sorunlarının çözümünde anahtar olarak tanıtmaktır” diyen Nasrullah, “Onlar zaman içinde Filistinlilerin topraklarını ve Arap dünyasının Filistin'i unutmasını istiyorlar. Ancak bugün biz bu yolun asla unutulmayacağın vurguluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Nasrullah konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onlar 1948'den beri, İslam ümmetinin Kudüs'ün kurtuluşu konusunda ümitsizliğe kapılmasını istiyorlar ve bu süre boyunca Siyonistlerin cinayetleri durmamıştır. Arapların peş peşe yenilgileri ve Arapların resmi aşağılanması ve uzlaşma süreci hepsi hayal kırıklığı hedefi doğrultusunda yapılmaktadır.”

Nasrullah, “Bütün bunlarla birlikte Filistin halkı, topraklarının kurtuluşu için her zamankinden daha fazla umutlu. Bölgenin bazı ülkelerindeki hayal kırıklığı ve yıpratma süreci işe yaradı ancak yaptırımlara, kuşatmalara, savaşlara ve terör gruplarının dayatılmasına rağmen hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadı” dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Siyonist Rejim’le ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine karşı çıkılmalı ve normalleşmeye giden herkes kınanmalı ve buna karşı uygun bir önlem alınmalıdır. Bu günlerde tanık olduğumuz en büyük ikiyüzlülük, Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerin İsrail ile ilişkileri Filistin halkına hizmet doğrultusunda bulmasıdır” diye konuştu.

