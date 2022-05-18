Seçimlerin sonuçları önemli mesajlar içermekte

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu akşam yaptığı konuşmada Lübnan'daki ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seyyid Hasan Nasullah konuşmasının başında Lübnan'daki genel seçimler için sandık başına gelen herkese teşekkür etti.

Nasrullah ayrıca, seçimleri düzenledikleri için Lübnan cumhurbaşkanı ve başbakanı da dahil olmak üzere Lübnanlı yetkililere ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Lüban seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Nasrullah, "Bu başarı, bize ve direnişin müttefiklerine yönelik medya ve psikolojik saldırıların ve ekonomik baskı ve krizlerin ardından elde edildi. Onlar insanları korkutmak ve geri döndürmek için yaptıkları tüm tehditlere rağmen bir sonuca varamadılar" dedi.

Nasrullah, "Bu seçimin sonuçları, direnişe bağlılık, altın denklem ve adil bir hükümet, reform, sivil barış, bir arada yaşama ve ekonomik krizlerin çözülmesine öncelik verilmesi konusunda önemli mesajlar veriyor" ifadesini kullandı.

Nasrullah, İran'ın Lübnan işlerine müdahalesiyle ilgili bir iddaya tepki göstererek,"ABD ve Suudi Arabistanbüyükelçisinin sandık merkezlerinde dolaştığını gördük. Krizler ancak işbirliği yoluyla ve düşmanlıklardan uzak durarak çözülür. Dolayısıyla anlaştığımız konulara odaklanalım" ifadelerinde bulundu.