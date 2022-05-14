Normalleştirme yapan ülkeler Şehit Ebu Akile'nin şehadetinden utanmalı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Nasrullah, Bekaa Vadisi’ndeki bir seçim festivalinde, yeni parlamentoda ve yeni hükümette, ekonomide, geçişlerde, projelerde ve ziyaretlerde Lübnan ile Suriye arasındaki normal ilişkileri yeniden tesis etmek için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Suriye’nin direnişin yanında duranların en ön saflarında yer aldığını ve hala da öyle olduğunu belirten Nasrullah, terörist grupların planının zafere ulaşması halinde bunun tüm Lübnan için tehlike oluşturacağını söyledi.

Seçim kampanyalarında olup bitenlerle ilgili olarak açıklama yapan Nasrullah, "Düşmanlar ve muhalifler siyasi, mali ve medya baskılarıyla Bekaa sakinlerini direnişi desteklemekten vazgeçirmeye çalışıyor. Suriye de dahil olmak üzere direnişin yanında olacağımızı yineliyoruz" dedi.

Nasullah Siyonist Rejim'in Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'ye yönelik son saldırısına tepki göstererek, "Şehit Ebu Akile Siyonist Rejim'in cinayetlerine be Filistin halkının mazlumluğuna tanık oldu. İsrail rejiminin Filistin, Mısır ve Lübnan'daki acımasız doğasının nesnel ve benzer tezahürleri var. Şehit Ebu Akla'nin Hristiyan olması büyük bir mesajdır" dedi.

Nasrullah, "Bölgedeki (işgalci) İsrail rejiminin varlığını normal göstermeye ve onun yaşamasını mümkün kılmaya çalışan ülkeler bu konudan utanç duymalı" ifadesini kullandı.