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25 Nis 2022 00:01

Nasrullah'tan Lübnan açıklarındaki tekne kazasıyla ilgili açıklama

Nasrullah'tan Lübnan açıklarındaki tekne kazasıyla ilgili açıklama

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, “Kadir Gecesi" münasebetiyle canlı yayında konuştu.

Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Nasrullah, Trablusşam kenti açıklarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunarak, olayla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatılmasını istedi. 

Hasan Nasrullah, "Kimsenin ülkeyi fitneye sürüklemesine izin vermemeliyiz ve bu olay ulusal düzeyde değerlendirilmelidir." dedi.

Nasrullah'tan Afganistan'daki cami saldırısına kınama

Nasrullah, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı da şiddetle kınadı.

Lübnan açıklarında tekne kazası

Lübnan ordusu, Trablusşam kenti açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 1’i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise tekne faciası nedeniyle ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

News Code 1901768
https://tr.mehrnews.com/news/1901768/

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