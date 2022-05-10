Nasrullah İsrail'in Lübnan'a yönelik mesajını açıkladı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün akşam saatlerinde Beyrut'un güneyinde düzenlenen "Kalacağız, Destekleyeceğiz ve İnşa Edeceğiz" töreninde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Lübnan gündemindeki konuların yanı sıra bölgedeki gelişmeleri de değerlendiren Hasan Nasrullah, Siyonist Rejim'in düzenlediği askeri tatbikata dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Naftali Bennett (Siyonist rejimin Başbakanı) bugün savaş istemediğini söylemiştir. Biz bu söze inanmıyoruz. Dolayısıyla tatbikatın sonuna kadar Hizbullah beklemede olacak."

Nasrullah ayrıca, "Dünya Kudüs Günü'nün ardından bazı diplomatik kanallardan İsrail'in Lübnan'a karşı saldırı girişiminde bulunmak istemediğine dair bir mesaj iletildi. Ancak biz Siyonist Rejim'e güvenmeyiz ve hazırlıklı olacağız. Onlar bizim verdiğimiz her sözümüzü tuttuğumuzu ve her türlü saldırıya kesinlikle karşılık vereceğimizi bildikleri için bu mesajı gönderdiler" dedi.