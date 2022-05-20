Nasrullah: Suriye ile ilişkilerimizi yeniden inşa etmeliyiz

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan direnişinin üst düzey komutanlarından Mustafa Bedreddin'in şehadet yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu.

Nasrullah, Nekbe Günü (Büyük Felaket) hakkında, "Nekbe Günü sadece Filistinliler için değil, tüm Araplar için bir felaket günüdür. 74 yıldır bölgemiz ve halkları, Siyonist rejimi ortaya çıkaran bu tarihi olayın sonuçlarından acı çekiyor." dedi.

Şehit Bedreddin'i övgüyle yad eden Hasan Nasrullah, Şehit Bedreddin nesli bizi 2000 zaferine götüren nesildir. Lübnan'ın bugün sahip olduğu özgürlük ve egemenlik nimeti, şehitler ve direniş sayesindedir." ifadesini kullandı.

Nasrullah, Lübnan'ın ekonomik krizle baş başa kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son iki gün içinde, Lübnan da dahil olmak üzere 64 ülkenin ekonomik çöküşe doğru gittiğini duydum; Elbette bunların arasında İsrail ile ilişkilerini normalleşen rejimlerin isimleri de var! Lübnan'ın kapılarının doğu ve batıya açık olduğunu vurgulamak isterim, ancak Amerikalıların zorbalığına boyun eğmeyeceğiz. Suriye ile ilişkilerimizi yeniden inşa etmeliyiz. Hiç şüphesiz Şam'la ilişkilerinin yeniden hayata geçirilmesinden en çok Lübnan faydalanacaktır."

Hizbullah lideri Hasan Nasrullah, Lübnan'ın doğalgaz ve petrol rezervlerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda ülkenin krizden tek çıkış yolu güney havzasındaki petrol ve gazımızı çıkartmaktır. Dünya Bankası'ndan borç almak çözüm değil." diye konuştu.