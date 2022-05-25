Mescid-i Aksa'ya her türlü saldırı, Siyonistler için öngörülemeyen sonuçlara yol açacak

25 Mayıs, Siyonist işgal rejiminin 2000 yılında Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin yıldönümüdür.

Lübnan Hizbullah Hareketi Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan'ın, Siyonist rejime karşı direnişin zafer yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Araplar o sırada direnişi terk ettiler. Bu nedenle direnişin yanında olduğu ve direnişin ihtiyacı olan her şeyi sağladığı için Suriye'ye teşekkür etmek gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı yardımlar için teşekkür ederiz. Bu sırada şehit Hacı Kasım Süleymani'nin sağladığı katkılar herkes için açıktır" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Bu zafer sadece Lübnan'ın değil, tüm Arap ve İslam ümmetinin zaferidir.2000'deki zafer, büyük İsrail projesini yok etti ve Filistinlilere topraklarının kurtuluşu için umut verdi" ifadesini kullandı.

Nasrullah, "Siyonist Rejim, 2000 yılında Lübnan'ın güneyindeki topraklardan çekildikten sonra iç ve mezhep savaşı başlatmaya çalıştı. Ancak direniş kısa sürede harekete geçti ve Siyonistlerin projeleri başarısız oldu" ifadelerinde bulundu.

Konuşmasının bir başka bölümünde bölgesel gelişmelere değinene Nasrullah, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bölgedeki vaziyette patlamaya neden olacak olaylar meydana gelebilir. Bugün Filistin direnişi son kararını vermiştir. Mescid-i Aksa'ya yapılan herhangi bir saldırıya veya bayrak yürüyüşüne tepki gösterecektir" dedi.

Nasrullah, "Mescid-i Aksa'ya yapılacak herhangi bir saldırı bölgedeki durumun kötüleşmesine neden olacak. Bu eylemin Siyonistler için öngörülemeyen sonuçlara yol açacaktır" diye kaydetti.

Siyonist Rejimin düzenlediği tatbikatlara tepki gösteren Nasrullah, "Siyonist rejimin tatbikatlarının bitmesine 10 gün kaldı. Biz hala tam bir hazırlık içindeyiz. Bu hazırlık tatbikatın sonuna kadar sürecek" ifadesini kullandı.