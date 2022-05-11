Suriye, Çin’in küresel güvenlik girişimine desteğini teyit etti

Suriye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı ve SANA haber ajansının bir nüshasını aldığı beyanda, “Suriye Arap Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası düzeyde sunduğu girişimleri ilgiyle takip ediyor ve bunlara olumlu bakıyor çünkü bunlar Suriye’nin dış politikasında ve çeşitli uluslararası forumlarda her zaman vurguladığı başta Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin hüküm ve ilkelerine bağlılık, devletlerin egemenliğine saygı ve içişlerine karışmama olmak üzere birçok sabit ve ilkeyle tutarlıdır” dedi.

Bakanlık, “Bu bakış açısından ve bu ortak ilkelerden hareketle Suriye, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2022’de Boao Asya Forumu’nun yıllık toplantısının açılış oturumu sırasında yaptığı açılış konuşmasında başlattığı küresel güvenlik girişimini desteklemektedir ve artan uluslararası zorluklarla yüzleşmeye, herkes için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya elde etmeye ve insanlık için daha iyi bir ortak gelecek inşa etmeye katkıda bulunabileceğini teyit ediyor” ifadeleri ekledi.

Bakanlık beyanını, “aynı kapsamda, Suriye daha önce Çin’in başlattığı (Kuşak ve Yol) girişimine katılmıştı ve bu girişim kapsamında iki dost ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek için yakından takip edeceği ortak bir mutabakat zaptı imzalandı” ifadelerle sonlandırdı.