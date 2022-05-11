İran'dan ‘Suriye krizine siyasi çözüm’ vurgusu

"Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin koordinasyonu ile dün Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

İran'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Gulam Hüseyin Dehgani bu konferansta yaptığı konuşmada İran'ın Suriye kriziyle ilgili tutumunu açıklayarak, bu krizin şekillenmesinde rol oynayan Batılı tarafların tutumunu eleştirdi.

Hüseyin Dehghani, Suriye'de kabul edilebilir istikrara atıfta bulunarak, "Suriye krizinin çözüm yolu, yasa dışı yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere bu konunun tüm yönlerini kapsayacak kapsamlı bir yaklaşım benimsemekten ve bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermekten geçiyor" dedi.

Terörist grupların Suriye'yi terk etmesi gerektiğini belirten Dehgani, bazı Batılı ülkelerin, iyi ve kötü terörist olarak diye ayrılan aşırılıkçı gruplara ikili yaklaşımına değinerek, "İyi ya da kötü terörizm diye bir şey yoktur. Böylesine dar görüşlü bir bölünme, krizin büyümesine ve küresel güvenliğe yönelik bir tehdide yol açar.Çünkü terörizmi belirli bir bölgeye sınırlandıramayız" ifadesini kullandı.

İran'ın koronavirüsle mücadele, okul ve sağlık merkezlerinin inşası ve ekonomik ve endüstriyel altyapısının yeniden inşasına yardımları da dahil olmak üzere Suriye'deki insani eylemlerine dikkat çeken Gulami, uluslararası toplumun Siyonist Rejimin Suriye'deki sivil merkezlerine yönelik saldırılarına karşı sessizliğini kınadı ve bu rejimin Suriye'deki eylemlerinin küresel olarak kınanması çağrısında bulundu.