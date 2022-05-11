Suriyeliler için uluslararası camiadan 6.7 milyar dolar yardım sözü

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 'Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı' başlıklı 6. Brüksel Konferansı'nın bitiminde toplam taahhüt miktarını açıkladı.

Varhelyi, konferansa katılan ülkeler ve uluslararası kuruluşların toplam yardım taahhüdünün 6.7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bu miktarın 4.3 milyar dolarının 2022 için hibe olduğunu belirten Varhelyi, 2.4 milyar doların ise 2023 yılı içinde hibe olarak verileceğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konferansın başında AB'nin geçen sene 2022 için 560 milyon euro ayırdığını, şimdi ise buna ek 1 milyar euro taahhüt ettiğini duyurmuştu.

Borrell, "Suriye'de hayatta kalabilmeleri Türkiye'den gelecek olan sınır ötesi yardımlara bağlı olan milyonlarca insan için özel bir öncelik tanıyoruz. Avrupa Birliği, insani yardımın Kuzey-Batı Suriye'ye ulaştırılmasını sağlayan hayati sınır ötesi kararın yenilenmesi konusunda Türkiye ve diğer aktörlerle birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da ülkesinin bu yıl Suriyelilere 800 milyondan dolardan fazla yardım yapacağını açıklamıştı.

Geçen seneki konferansta 5.3 milyar euro (6.4 milyar dolar) taahhüt edilmişti.

Kaynak: Sputnik