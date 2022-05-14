  1. Turizm
14 May 2022 16:55

Japonya'dan ilk turist kafilesi İran'a geldi

Japonya'dan ilk turist kafilesi İran'a geldi

Kore ve Japonya Turları Konsorsiyumu Genel Sekreteri Abbas Ali İmamiye, "İki yıl sonra Japonya'dan ilk turist kafilesi İran'a geldi." dedi.

Kore ve Japonya Turları Konsorsiyumu Genel Sekreteri Abbas Ali İmamiye, iki yıl sonra Japonya'dan bir grubun İran'a geldiğini belirterek, "Doğa turizmi amacıyla ülkeye gelen Japon turistler Gülistan eyaletindeki Aşur Adası ve Miankaleh'i ziyaret edecek." dedi.

Yabancı turistler için vize işlemlerinin Kasım 2021'de yeniden başladığını hatırlatan İmamiye, "Bu süre zarfında Japonlar bireysel veya iş seyahatleri için İran'a geliyordu. Ancak şimdi ilk kez bir grup Japon turist İran'a seyahat ediyor." ifadelerini kullandı.

Nisan 2020’de Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun kararıyla yabancı turistlere vize işlemleri durdurulmuştu.

News Code 1902151
https://tr.mehrnews.com/news/1902151/

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