İran’ın batısındaki basamaklı Uramanat bölgesi

Uramanat, Hewraman veya Uraman That, İran'ın Irak sınırında yer alan dağlık bölgedir.

Bu bölge farklı Kürt lehçeleri nedeniyle farklı isimlerle bilinmektedir.

Hawraman Kültürel Peyzajı veya Uramanat Kültürel Peyzajı, İran'ın 26. somut kültürel miras alanıdır. Bu el değmemiş ve dağlık peyzaj alanı, MÖ 3000'den beri bölgede yaşayan tarıma dayalı bir Kürt kabilesi olan Hawrami halkının geleneksel kültürüne tanıklık etmektedir.

Bu bölge Marivan'ın güneydoğusunda yer alıyor ve Sirvan ve Leyla nehirleri bu bölgeden geçiyor.

Uraman da Masule gibi basamaklı mimariye sahip köylerden biridir. Bu olağanüstü mimari, bu bölgeyi Kürdistan'ın en göz alıcı cazibe merkezlerinden biri haline getirmiştir.

Bu bölge batıdan Irak’la, kuzeyden Kürdistan’la ve güneyden Cevanrud’la komşudur.

Her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Uramanat bölgesi, ılıman ve dağlık bir iklime sahiptir.

İran-Irak sınırındaki Uraman (Hewraman) Bölgesi tarihi taş evleri ve basamaklı sokaklarıyla İran'ın tarihi ve doğal alanlarını tanıtmak için iyi bir fırsat.