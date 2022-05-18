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18 May 2022 12:13

İran ve Türkiye'den sınır güvenliğinin önemine vurgu

İran ve Türkiye'den sınır güvenliğinin önemine vurgu

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, dün Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede sınır güvenliği üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, dün Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Görüşme sonrası Farazmand, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakan Soylu ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin devam ettirilmesi ve güvenlik komitesi toplantısının düzenli olarak yapılmasının önemine vurgu yapıldığını söyledi.

Türk Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Muhammed Farazmand'ı kabul etti. Görüşmede; Terörizm ile Mücadelede İşbirliği Afganistan'daki son durum ve Düzensiz Göçle Mücadele ile Sınır Güvenliği konuları değerlendirildi" denildi.

News Code 1902268
https://tr.mehrnews.com/news/1902268/

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