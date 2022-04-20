Ankara'da İran Ordu Günü kutlandı

Ankara'da İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü anma töreni ve iftar programı düzenlendi. Törene ‎İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Ataşesi Albay Mahdi Omrani ve Ankara'da mukim yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile Türk askeri yetkililer, büyükelçiler ve Türkiye'nin siyasi, kültürel ve medya alanlarından çeşitli temsilcilerin yanı sıra Türkiye'deki İranlı kurum yetkilileri de katılım gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve Askeri Ataşe Albay Mahdi Omrani birer açılış konuşması yaptı.

Törende İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’ndan 48 bin şehit ve aileleri başta olmak üzere mukaddes savunma savaşındaki şehitler anıldı. İran'ın Ankara Büyükelçisi ve Askeri Ataşe törende yaptıkları konuşmada günün anlam ve önemine değinerek İran İslam Cumhuriyeti ordusunun savunma alanındaki caydırıcı rolüne ve silahlı kuvvetlerin askeri yeteneklerine vurgu yaptılar.

Törende konuşan Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ise İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü’nü tebrik ederek, bölge güvenliğinin sağlanmasında iki ülke arasındaki‎ geniş işbirliğine değindi.

Törende ayrıca, İran ordusunun sekiz yıllık mukaddes savunma savaşındaki güçlü varlığına değinilerek, silahlı kuvvetlerin başta yeni ileri teknolojiler ve gelişmiş silah türleri olmak üzere çeşitli alanlardaki kabiliyetleri çeşitli gösterilerle sergilendi.

Tören sonunda ise konuklar için iftar programı düzenlendi.

Kaynak: Ankara Masası