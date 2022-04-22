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22 Nis 2022 09:44

Saadet Partisi lideri, İran elçilik iftarına katıldı

Saadet Partisi lideri, İran elçilik iftarına katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand tarafından iftarda ağırlandı.

Milli Gazete'ye göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand’ın davetlisi olarak iftar programına katıldı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar programında, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için neler yapılması gerektiği üzerine istişare edildi.

Karamollaoğlu, İslam dünyasının önemli iki ülkesinin birçok noktada beraber hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken, D-8’in de yaşanan sorunlarda çözüm üretmesi için daha aktif bir hale getirilmesi için çaba gösterilmesini istedi.

News Code 1901723
https://tr.mehrnews.com/news/1901723/

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