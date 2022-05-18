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18 May 2022 15:31

Ermenistan'da protestolarda 270'i aşkın kişi gözaltına alındı

Ermenistan'da protestolarda 270'i aşkın kişi gözaltına alındı

Kendisini "Direniş Hareketi" olarak tanımlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtı muhalefet sabah erken saatlerde gösterilere yeniden başladı.

Kendisini "Direniş Hareketi" olarak tanımlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtı muhalefet sabah erken saatlerde gösterilere yeniden başladı.

Ermenistan medyasına göre, eylemciler başkent Erivan'ın farklı bölgelerinde sokakları kapattı, Güvenlik güçleri yollar açmak için eylemlere müdahale etti.

Öte yandan sabahın erken saatlerinden bu yana Ermenistan polisi 277 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet'in basın servisine göre, gözaltıların tümü  İdari İhlaller Yasası'nın 182. maddesi yani  "Polis taleplerine itaatsizlik" suçlamasıyla gerçekleşti.

News Code 1902274
https://tr.mehrnews.com/news/1902274/

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