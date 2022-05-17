Ermeni Bakan'dan İranlı TIR şoförlerine müjde: Alternatif yol açılıyor

Çalışma ziyareti kapsamında İran'da bulunan Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan dün İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Ermeni Bakan, Ermenistan’daki transit güzergahlardan geçerken sorunlarla karşılaşan tüm İranlı kamyonculardan özür diledi ve "Kısa sürede daha güvenli bir alternatif yol hizmete açılacak." dedi.

Son zamanda Azerbaycan güçlerinin 44 günlük Karabağ savaşında Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelere konuşlanmasıyla birlikte İran TIR'ları ve kamyonlarının Goris-Kapan yolunda seyahat ederken çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştı.

Ermenistan hükümeti ise yaşananların ardından Kapan bölgesine girmeden önce ve Nurduz sınır kapısından 80 kilometre uzakta olan Tatev adında bir tali yolu yeniden inşa etmeye başlamıştı.