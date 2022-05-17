Paşinyan ve Putin'in özel görüşmesi gerçekleşti

Ermeni medyasına göre Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de özel bir görüşme yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında iki taraflı ve bölgesel meselelerin devamlı ele alındığını belirterek Ermenistan Başbakanıyla bu konularda irtibat halinde olduğunu ifade etti.

Putin masadaki sorunların çok fazla olduğundan dolayı görüşmelerin ve diyaloğun da yoğun olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı iki ülke arasındaki ticaret cirosunun arttığını ve Karabağ meselesinin çözümü için aktif bir şekilde üçlü formatta çaşışmaya devam ettiklerini de vurguladı.

Paşinyan ise sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ettiğini dile getirerek kendisi de yoğun bir gündemin mevcut olduğuna dikkat çekerek Rusya’dan işadamların Ermenistan’da yatırım yapmalarını takdirle karşıladığını ve ekonomik ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirtti.