Bağdat'tan Kuzey Irak'ta enerji hamlesi

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Şubat ayındaki kararında Kuzey Irak bölgesindeki şirket faaliyetlerinin yasal dayanağı olan 2007 tarihli Petrol ve Doğal Gaz Yasası'nı anayasaya aykırı ilan etmişti. Irak Petrol Bakanı İhsan İsmail de 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Yüksek Mahkeme kararının uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

Reuters'in haberine göre Irak Petrol Bakanlığı bu çerçevede uluslararası hukuk firması "Cleary Gottlieb Steen and Hamilton"ı 8 Mayıs'ta yazdığı mektupla görevlendirdi. New York merkezli prestijli hukuk firmasından, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren bazı petrol ve doğal gaz firmalarıyla iletişime geçmesi ve "faaliyetlerini yürürlükteki Irak yasası ile uyumlu hale getirmeleri için görüşmeler başlatması" istendi. Hukuk firmasına yazılan mektupta, söz konusu mahkeme kararının yürürlüğe girmesinin, şirketler açısından, "yaptıkları sözleşmeden doğan düzenlemelerin biçiminde değişiklikler gerektireceği" belirtildi. Ajansa konuşan bir kaynak, bakanlığın bazı şirketleri doğrudan muhatap alarak konuyla ilgili yazı gönderdiğini söyledi.

Sözleşme gözden geçirilecek

Bakanlıktan bir hukuk müşaviri ise asıl amacın bundan sonra sözleşmelerin merkezi hükümetle yapılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Iraklı yetkili, bu amaçla Petrol Bakanı'nın da aralarında olduğu bakanlık yetkilileri, Irak Milli Petrol Şirketi yöneticileri, Federal Yüksek Denetim Kurulu üyelerinin de olduğu bir hükümet komitesinin mevcut sözleşmeleri gözden geçireceğini söyledi. Kuzey Irak, federal mahkemenin şubat ayında aldığı kararı tanımıyor. Bölgede faaliyet gösteren Genel Energy, Chevron ve Gulf Keystone da konuyla ilgili yorum yapmadı. Bir petrol şirketi temsilcisi ise Reuters'a yaptığı açıklamada yabancı petrol şirketlerinin Erbil ile koordinasyon kurmadan Bağdat ile doğrudan ilişki kurmaya sıcak bakmadığını söyledi. Irak Petrol Bakanlığının şirketlerden yanıtlarını beklediği, yanıt alamaması halinde ise hukuki tedbirlere başvuracağı belirtiliyor.

Kaynak: Aydınlık