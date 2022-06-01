İstanbul'da Siyonist Rejim karşıtı yürüyüş

İHH İnsani Yardım Vakfı, Siyonist Rejim'in Türkiye'den Filistin'e insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının 12'inci yıl dönümünde binlerce kişinin katılımıyla dün bir yürüyüş düzenledi. Fatih Camii'nden başlayıp Edirnekapı Meydanına kadar devam eden yürüyüşün sonunda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, "İsrail'i sevmiyoruz, Siyonizm’i sevmiyoruz. Mescid-i Aksa'ya saldıranlara dersini vermeyi biliriz. İsrail'le normalleşme olmaz" dedi.

Mescid-i Aksa sevdalılarına hitap eden İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İsrail ile normalleşme asla olmaz. Dışişleri Bakanımız daha Filistin'deyken Mescid-i Aksa'ya saldırdılar. Türkiye ile dalga geçtiler, Türkiye ile dalga geçenlerle normalleşme olmaz. İsrail'i sevmiyoruz, Siyonizm’i sevmiyoruz. Mescid-i Aksa'ya saldıranlara dersini vermeyi biliriz, canımızla ve kanımızla şehadete hazır olduğumuzu bütün dünyaya duyuruyoruz. Herkes buradan verdiğimiz mesajı anladı. İsrail'le normalleşme olmaz" ifadelerini kullandı.