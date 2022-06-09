Kuzey Irak'ta İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ghafuri, mesajında, Erbil-Pirmam yolunda, akşam saat 21.30'da insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiğini, saldırı sonucu üç sivilin yaralandığını ve çok sayıda sivil aracın da hasar gördüğünü duyurdu.

Al Mayadeen haber sitesi, Mossad suikast birimi komutanının İHA saldırısında öldüğünü bildirdi.

Kazımi, Erbil saldırısı sonrası Mesrur Barzani'yi aradı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Erbil saldırısının Erbil ve Bağdat hükümeti arasındaki koordinasyonu baltalamayı amaçladığı belirtildi.