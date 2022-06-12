İran karşıtı UAEA kararı Viyana görüşmelerine fayda sağlamaz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’unda alınan İran karşıtı karara değinerek, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararın onaylanmasını düşmanca ve yapıcı olmayan bir adım olarak görüyoruz. Bu eylem, İran'ın UAEA ile olan son derece yapıcı işbirliklerini görmezden geliyor ve bunun devam etmesi mevcut diplomatik müzakereler (Viyana görüşmeleri) için fayda sağlamayacak. Bu eylemler, karşı tarafın İran halkına yönelik yaptırımları kaldırmak için iyi bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadığını gösteriyor" dedi.

Galibaf, "Atom Enerjisi Kurumu'nun son İran karşıtı karara yanıt olarak teknik ve yasal eylemlerini destekleyerek Çin ve Rusya'nın bu karara olumsuz oy kullanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

UAEA Yönetim Kurulunda 8 Haziran'da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti.