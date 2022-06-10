  1. İran
10 Haz 2022 14:43

Ayetullah Hatemi'den UAEA'ya: Taviz verilmeyecek

Ayetullah Hatemi'den UAEA'ya: Taviz verilmeyecek

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararla Tahran'dan imtiyaz almak istediğini belirtti.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararını sert bir dille eleştirdi.

UAEA'nın bu tür kararlarla Tahran'dan imtiyaz almak istediğini belirten Ayetullah Hatemi, İran'ın asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

UAEA Yönetim Kurulunda 8 Haziran’da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti.

İran'a karşı alınan kararda Yönetim Kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer programının barışçıl olarak sürdürülmesinin sağlanması için ortaya koyduğu çabaları güçlü bir şekilde desteklediği öne sürüldü.

News Code 1902740
https://tr.mehrnews.com/news/1902740/

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