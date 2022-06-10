Ayetullah Hatemi'den UAEA'ya: Taviz verilmeyecek

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararını sert bir dille eleştirdi.

UAEA'nın bu tür kararlarla Tahran'dan imtiyaz almak istediğini belirten Ayetullah Hatemi, İran'ın asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

UAEA Yönetim Kurulunda 8 Haziran’da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti.

İran'a karşı alınan kararda Yönetim Kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer programının barışçıl olarak sürdürülmesinin sağlanması için ortaya koyduğu çabaları güçlü bir şekilde desteklediği öne sürüldü.