Emir Abdullahiyan ile Guterres telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres telefon görüşmesi yaptı.

Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’unda alınan İran karşıtı kararın yanı sıra Viyana müzakereleri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Emir Abdullahiyan görüşmede, ABD ve üç Avrupa ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'na karar tasarısı sunmasını “aceleci ve siyasi bir eylem” olarak nitelendirdi.

Yemen'de ateşkesin devam etmesini destekledikelrini belirten Emir Abdullahiyan, insani ablukanın tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı ve bunu Yemenli gruplar arasında daha fazla müzakere başlatmak için iyi bir platform olarak değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, dün Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunarak, Siyonist Rejim’in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığının devam etmesini ve Şam sivil havaalanına yönelik askeri saldırıyı BM Antlaşması ilkelerinin ağır bir ihlali olarak nitelendirdi.

Bu telefon görüşmesinde BM Genel Sekreteri de, Viyana görüşmelerinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

BM Genel Sekreteri ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran hakkındaki son kararın sadece tavsiye nitelikli bir karar olduğunu söyledi.

Antonio Guterres, İran’ın Yemen'deki krizle ilgili ateşkesin devamını destekleme çabalarını ve yapıcı tutumlarını da takdir etti.