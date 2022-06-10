İran, UAEA kameraları ile ilgili kritik kararını açıkladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İslami, Batı’nın İran nükleer programına ilişkin izlediği politikayı eleştirerek, "İran olarak 2015’te sağlanan nükleer anlaşmayı kabul ediyoruz. Tahran, güven oluşturmak için Ajans ile denetim ve koruma prensiplerinin ötesinde işbirliği yaptı, fakat Batı’nın İran’ı suçlamaktan vazgeçmeyi bırakmadı." dedi.

İslami, “Şu ana kadar hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen Batı tarafı halen nükleer anlaşmaya geri dönmek istediklerini dile getiriyor!” ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Siyonistlerin etkisi altında olduğunu belirten İslami, "Nükleer programımızı kuruma sunduk. UAEA tüzüğüne göre Ajans'ın bizi kollaması lazım, ancak uluslararası bir kurum (UAEA) Siyonistlerin eline esir düşmüş durumda." açıklamasını yaptı.

İslami, uluslararası düzeydeki bir kurumun sahte bir rejim tarafından sömürülmesi ve prestijinin sorgulanmasının esef verici olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, UAEA ile Tahran arasındaki Güvenlik Denetimi Anlaşması'nın dışında olan tüm kameraların çalışmasına son verileceğini belirterek, “Bu kameraların sayısı 17 veya 18 adettir.” diye konuştu.