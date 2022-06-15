Suriye'de Emeviler Dönemi'ne ait İslam mezarlıklarından biri bulundu!

IQNA Haber Ajansı'nın Marsal Qatar Dergisi’nden aktardığı habere göre, araştırmacıların Suriye’nin güneyindeki Chamat bölgesindeki antik bir alanda İslam mezarlığı buldukları kaydedildi.

Uluslararası alanda araştırmalar yapan bir grup bilim insanının yaptığı araştırmaya göre mezarlığın geçmişi 1300 yıl öncesine dayanıyor.

Daha önce iki kişinin mezar kalıntılarını Suriye’nin Süveyda ilinin Tel Karasa bölgesinde bulduklarını aktaran bilim insanları bu kalıntıların Emeviler dönemine tekabül eden yedinci yüzyılın sonları ve sekizinci yüzyılın başlarına ait olduğunu kaydetti.

Bilim insanları kalıntıların radyokarbon analizi ve gömme şeklinden dolayı daha önce yine Suriye’de bulunan Arap İslam mezarlığıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.

“Kalıntılar genetik olarak Suudi Arabistan halkıyla daha uyumlu”

Yapılan araştırmalar sonucu kalıntıların genetik olarak Suriye halkının genetik yapısıyla değil, Suudi Arabistan halkının genetik yapısıyla uyumlu olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmacılar bu çalışmaların çok eski zamanlarda yaşayan Müslümanların defin kültürlerine dair önemli bilgiler sunacağına inanıyor.