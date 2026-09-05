İran ve Irak arasında 3. Bilim Haftası için hazırlıklar başladı

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Al Sâdık, Bağdat Uluslararası Kitap Fuarı’nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 70’ten fazla üniversitenin katılımıyla Irak ve İran arasındaki 3. Bilim Haftası’nın düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

Irak Resmî Haber Ajansı’nın haberine göre İran'ın Bağdat Büyükelçisi Al Sâdık, bu yılki fuarın dikkat çekici yönlerinden birinin, çok sayıda ülke ve katılımcı standı tarafından toplantılar ve söyleşi halkalarının düzenlenmesi olduğunu belirtti.

Büyükelçi, bunun yeni bir gelişme olduğunu ve fuarın kültürel atmosferinin zenginleşmesine katkı sağladığını ifade etti.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik iş birliğinin geleceğine ilişkin olarak da İran Kültür Müşaviri’nin Irak’taki kültür kurumları ve üniversitelerle kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Al Sâdık, Irak ve İran Bilim Haftası’nın daha önce Meşhed ve Kerbela’da düzenlendiğini, şimdi ise 70’ten fazla üniversitenin katılımıyla üçüncü döneminin gerçekleştirilmesi için hazırlıkların yapıldığını belirtti.

İran Büyükelçisi, bu iş birliklerinin İran Film Haftası ile çeşitli bilimsel ve seçkinlere yönelik etkinlikleri de kapsadığını sözlerine ekledi.