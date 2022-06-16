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16 Haz 2022 15:08

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 146 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 360'a, vaka sayısı ise 7 milyon 234 bin 367'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 321'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 59 bin 934'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902904
https://tr.mehrnews.com/news/1902904/

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