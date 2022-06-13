İran'da korona hastalığından iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 192 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 352'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 233 bin 880'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 361'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 59 bin 253'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.