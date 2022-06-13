  1. Toplum
13 Haz 2022 14:49

İran'da korona hastalığından iyileşenlerin sayısı arttı

İran'da korona hastalığından iyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 192 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 352'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 233 bin 880'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 361'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 59 bin 253'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902820
https://tr.mehrnews.com/news/1902820/

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