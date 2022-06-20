Koronavirüste son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 231 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 366'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 234 bin 988'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 278'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 60 bin 622'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.