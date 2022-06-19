  1. Türkiye
19 Haz 2022 12:34

MİT'ten Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyon

MİT'ten Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyon

MİT, PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Türk medyasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı Hüseyin Şibli, Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.

MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.

News Code 1902959
https://tr.mehrnews.com/news/1902959/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler