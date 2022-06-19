MİT'ten Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyon

Türk medyasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı Hüseyin Şibli, Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.
MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.
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