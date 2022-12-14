İstanbul'da Mossad operasyonu

Türk medyasına göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul'da MOSSAD ajanlarına karşı operasyon gerçekleştirdi.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin "Askeri Casusluk Operasyonu"nda gözaltına alınan 44 şüphelilnin, Filistinlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a aktardağı belirlendi.

Söz konusu özel dedektiflerin, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle Türkiye'de takibe aldıkları Filistinli kişi, kurum ve STK'larla ilgili bilgileri para karşılığında İsrail'e sızdırdıkları tespit edildi. Bu tespitler üzerine MİT ve İstanbul Emniyeti önceki gün "Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu" adıyla bir operasyon düzenledi.

44 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 44 şüpheli yakalanarak gözaltında alındı. Gizli şekilde özel dedektif faaliyeti içerisinde olan bazı danışmanlık firmalarının çalışanlarının da aralarında olduğu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Şüphelilerin ifadelerine göre, takip edilerek bilgileri MOSSAD'a aktarılan Filistinliler hakkında tehdit ve sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğü saptandı.