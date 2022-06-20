İran-Tacikistan güvenlik toplantısı Duşanbe'de yapıldı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin ev sahipliğinde düzenlenen "İran-Tacikistan Alanlarında İşbirliği Çalışma Grubu Birinci Toplantısı"na, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Macid Mirahmedi'nin başkanlığındaki heyet katıldı.

Mirahmedi, İran-Tacikistan ilişkileri hakkında, "Tahran ve Duşanbe arasında ortak bir güvenlik çalışma grubunun kurulmasının iki ülkenin güvenliğini artıracağına inanıyorum." dedi.

"Tacikistan'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz." diyen Mirahmedi, İran'ın bu konuda Tacikistan'a her türlü yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, geçtiğimiz Mayıs'ta Duşanbe'de düzenlenen 4. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısı'na katılmıştı.