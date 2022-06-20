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20 Haz 2022 20:41

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkeye seyahat yasağının kaldırılması yönünde karar aldı.

Resmi haber ajansı SPA'da konuyla ilgili bir haber yayımlandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir ay önce Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığı, söz konusu kararın salgın durumuna ilişkin yapılan takip sonucu alındığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, 24 Mayıs'ta Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Yasak getirilen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela bulunuyordu.

News Code 1902993
https://tr.mehrnews.com/news/1902993/

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