Ermenistan ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Katar Devleti Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abd Al-Rahman Al Thani ile bir telefon görüşmesi gerçeklşetirdi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Katar Devletine yaptığı son resmi ziyaretin sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ziyaret çerçevesinde varılan anlaşmaların devamlı bir şekilde hayata geçirilmesini önemsediler.

Muhataplar, iki ülke arasındaki siyasi diyaloga, karşılıklı ziyaretlerin üst düzeyde tutulmasına ve ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik adımlara değindi. Bilgi teknolojileri, tarım, hava iletişimi, turizm ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Ararat Mirzoyan ve Şeyh Muhammed bin Abd Al-Rahman Al Thani bölgesel güvenlik ve istikrar konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak:Ermenihaber