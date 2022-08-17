İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi: Taliban'ı tanımıyoruz

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşma yapan Kazımi Kumi, "Aslında askerler gitti, ancak Amerikan istihbarat servisi faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Kazımi Kumi, "İran İslam Cumhuriyeti, Afgan halkını savunmak için Taliban ile ilişki kurma sürecini başlattı. Taliban ile ilişkilerimiz bazı milli hususlarla yürütüldü. İran (Afganistan'da tüm kesimleri temsil eden) kapsamlı bir hükümet kurulmazsa hiçbir hükümeti tanımayacaktır. Taliban ile görüştük, lakin onları (resmen) tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile 2020'nin başında Doha Anlaşması'nı imzaladıktan sonra ülke topraklarını ele geçirme süreci hızlanan Taliban, ilerleyişini beklenenden çok daha önce tamamlayarak 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'e de hakim oldu.