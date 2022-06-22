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22 Haz 2022 16:07

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

TRT Haber'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın doğusunda bugün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin özellikle Paktika vilayetinde çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya neden olduğu ve ciddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Mesajda, "Halihazırda Afganistan’da faaliyetlerini sürdüren Kızılay tarafından bölgedeki depremzedeler için insani yardım sevk edilmiştir. Türkiye her zaman olduğu gibi, depremden etkilenen kardeş Afgan halkına her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Afganistan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950’ye, yaralı sayısı ise 610’a yükseldi.

News Code 1903043
https://tr.mehrnews.com/news/1903043/

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