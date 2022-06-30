Rusya Türkiye'den gelen 40 ton meyveyi imha etti

Rusya'nın Kaluga Vilayeti'nde yapılan kontrollerde, Türkiye'den gelen 40 ton kayısı ve şeftalide karantinaya tabi zararlıya rastlandığı açıklandı. Kayısı ve şeftalilerin Moskova'da bir alıcıya gitmekte olduğu öğrenildi.

Yerel Znamkaluga portalı, 40 tonluk partinin imha edildiğini bildiriyor.

Öte yandan, Belaruslu yetkililer de üç ayrı olayda yine Türkiye çıkışlı olduğu iddia edilen toplam 58 ton armudun ülkeye girişine izin vermedi. Yetkililer düzenlenen nakliye belgelerinin sahte olduğunu açıkladı.

Belaruslu yetkililer, ürünlerin menşe ülkesinin Türkiye değil, Polonya olduğunu, girişlerine bu nedenle izin verilmediğini belirtiyor.

Kaynak: Turkrus