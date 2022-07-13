Çin'den "Suriye" açıklaması

Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, ülkesinin Suriye’deki insani mesele konusundaki tutumunun tutarlı ve net olduğunu belirterek, Pekin’in her zaman Suriye’ye yapılan insani yardımın Suriye devletinin egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurguladığına dikkati çekti.

Xinhua’nın aktardığına göre Dai, insani yardımın Suriye’ye giriş mekanizmasını genişletmek için bir kararın kabul edildiği BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Tüm tarafların uluslararası insani yardımı yöneten temel ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmasını, Güvenlik Konseyi kararlarının gereklerine sıkı bir şekilde uymasını ve yardımın tarafsızlığını ve şeffaflığını sağlamayı ve daha hedefli ve etkili hale getirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Dai, ülkesinin Suriye’deki insani mesele konusundaki tutumunun tutarlı ve net olduğunu ve Suriye’ye yapılan insani yardımın egemenliğine saygı duyması gerektiğini ve sınır ötesi teslimatı belirli koşullar altında yapılan geçici bir düzenleme olduğu için yardımın ana hatlar üzerinden teslim edilmesi gerektiğini yineledi.

Dai, Suriye’ye uygulanan tek taraflı Batı yaptırımlarının Suriye’deki uluslararası insani yardım kuruluşlarının operasyonlarını ciddi şekilde kısıtladığını ve Güvenlik Konseyi’nin ve uluslararası toplumun Suriye’deki insani erişimi iyileştirme ve insani kaynakları artırma çabalarıyla çeliştiğini belirtirken, Çin’in ilgili ülkeleri kendisine karşı bu tek taraflı yaptırımları derhal ve kapsamlı bir şekilde kaldırmaya çağırdığına işaret etti.

Kaynak: SANA