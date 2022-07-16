  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 Tem 2022 18:44

ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

ABD güçleri, Suriye’nin El Cezire bölgesinden çalıntı petrol yüklü tankları ve askeri teçhizat taşıyan araçları Irak topraklarına doğru çıkardı.

Rumeylan kırsalından yerel kaynaklar SANA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD güçlerine ait zırıhlı araçlar eşliğinde askeri teçhizat içeren bir dizi kamyona ek olarak El Cezire bölgesindeki Amerikan işgal güçlerinin işgal ettiği petrol kuyularından çalıntı petrol yüklü tankerler da dahil olmak üzere 40 araçtan oluşan bir konvoyun, kuzey Irak’a giden yasadışı El Velid geçidinden geçtiğini belirtti.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.

News Code 1903520
https://tr.mehrnews.com/news/1903520/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler