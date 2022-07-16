ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

Rumeylan kırsalından yerel kaynaklar SANA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD güçlerine ait zırıhlı araçlar eşliğinde askeri teçhizat içeren bir dizi kamyona ek olarak El Cezire bölgesindeki Amerikan işgal güçlerinin işgal ettiği petrol kuyularından çalıntı petrol yüklü tankerler da dahil olmak üzere 40 araçtan oluşan bir konvoyun, kuzey Irak’a giden yasadışı El Velid geçidinden geçtiğini belirtti.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.