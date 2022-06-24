İran'dan Siyonist bakanın iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist Bakan Yair Lapid'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında öne sürdüğü asılsız iddiaların gülünç ve iki Müslüman ülke (İran ve Türkiye) arasındaki ilişkileri zedelemek için önceden tasarlanmış bir senaryo bağlamında olduğunu belirterek, bunu Tel Aviv'in Türkiye ve bölge kamuoyunu Filistin davasından ve bu çocuk öldüren rejimin terör eylemlerinden uzaklaştırmak için kurduğu komplonun bir 'parçası' olarak nitelendirdi.

Said Hatipzade, "Maalesef yaklaşık bir hafta önce Siyonist Bakan Lapid'in projeksiyon senaryosuna zemin hazırlamak amcayıla yanlış bilgilerle medya kuruluşlarını sahte senaryolara meşgul etmek için psikolojik operasyonlar başlatılmıştı" dedi.



Hatipzade, "Komşu ülke Türkiye, yalancı ve Siyonist terör rejiminin ortaya attığı mesnetsiz iddiaların farkındadır. Dolayısıyla bu bölücü iddialar karşısında sessiz kalması beklenmez. Bu rejim ne kadar güvenilmez olduğunu defalarca göstermiştir" ifadelerinde bulundu.

"İran'ın Siyonist rejimin suikast ve sabotajlarına tepkisi her zaman kesin ve kendi vatandaşlarının ve diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmeden olacaktır" ifadesini kullanan Hatipzade, bu terör rejiminin ezilmiş rolü oynama stratejisine kendinden başka kimsenin inanmadığını söyledi.

Siyonist Bakan Yair Lapid, İran'ın Türkiye'ye saldırı planladığını iddia etmişti.