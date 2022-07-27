Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 343'e yükseldi

Ulusal basındaki haberlere göre, son 24 saatte şiddetli yağışlar sebebiyle Pencap'ta 10, Gilgit-Baltistan'da 8, Azad Cammu Keşmir'de 5 ve Sindh ve Hayber Pahtunhva'da 4'er kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, 14 Temmuz’dan bu yana ülke genelinde muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 343'e çıktığını belirtti.

Ülke genelinde yaklaşık 6 haftadır etkili yağışlarda 8 bin 623 ev hasar gördü. Bunlardan 3 bin 313'ü tamamen yıkıldı.

Belucistan ve Azad Cammu Keşmir'de 1500’ün üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.

Ketta ile Karaçi arasındaki kara yolunun sular altında kalan 5 kilometrelik kısmında çalışmalar sürüyor. Söz konusu kara yolu 2 gündür trafiğe kapalı durumda.

Ülkenin birçok şehrindeki arama kurtarma faaliyetlerine Pakistan ordusu helikopter ve botlarla destek veriyor.

Ülkede son 6 haftada etkili olan yağışlarda Belucistan’da 104, Sindh’te 88, Hayber Pahtunhva’da 67 ve Pencap eyaletinde 71 kişi hayatını kaybetti. Gilgit-Baltisan bölgesinde 8 ve Azad Jammu Keşmir’de de 5 kişi öldü.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

AA