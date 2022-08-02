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2 Ağu 2022 17:27

Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Pakistan'da, içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan ve dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü açıklandı.

Pakistan'da emniyet yetkilileri, içerisinde bir grup askerin bulunduğu Belucistan’dan Karaçi’ye hareket eden ve daha sonra haber alınamayan askeri helikopterin Lasbela bölgesinde düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını duyurdu.

6 askeri personel hayatını kaybetti

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre de aralarında Korgeneral Ali'nin de bulunduğu 6 askeri personel hayatını kaybetti.

Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için dün bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirmişti.

Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.​​​​​

Kaynak: TRT Haber

News Code 1903897
https://tr.mehrnews.com/news/1903897/

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