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2 Ağu 2022 16:15

Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, ekonomide olumlu etki yaratacak

Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, ekonomide olumlu etki yaratacak

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, ülkesinin, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasından sonra ekonomik olarak büyüyeceğini duyurdu.

Cumhuriyet'e göre, Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
Vahan Kerobyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden kaynaklanacak olumlu ekonomik beklentilere değindi.

Kerobyan, ülkesinin, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının ardından ekonomi alanında büyümeye başlayacağını dile getirdi.

Kerobyan “Ermenistan, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasından sonra 2-3 yıl içinde %30'luk bir ekonomik büyümeye sahip olacak” dedi.

Kerobyan ayrıca, sınırın açılması durumunda "savunma" düzenlemeleri yapılacağını söyledi.

News Code 1903895
https://tr.mehrnews.com/news/1903895/

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