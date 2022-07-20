  1. Azerbaycan
20 Tem 2022 14:45

Fransa, Mirzoyan-Bayramov görüşmesini takdirle karşıladı

Fransa, Mirzoyan-Bayramov görüşmesini takdirle karşıladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmelerle ilgili bir açıklama yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 16 Temmuz'da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında Tiflis'te yapılan görüşmeye değindi. 

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kafkasya'da kalıcı barışı teşvik etmeye kararlı olduğumuz için Fransa bu toplantıyı takdirle karşılamaktadır. Fransa, bu ülkelerin ilişkilerin normalleşmesi konusunda elverişli bir ortam yaratması için Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan temasların devam etmesine desteğini bir kez daha teyit ediyor." 

Kaynak: Ermenihaber

News Code 1903627
https://tr.mehrnews.com/news/1903627/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler