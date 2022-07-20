Fransa, Mirzoyan-Bayramov görüşmesini takdirle karşıladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 16 Temmuz'da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında Tiflis'te yapılan görüşmeye değindi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kafkasya'da kalıcı barışı teşvik etmeye kararlı olduğumuz için Fransa bu toplantıyı takdirle karşılamaktadır. Fransa, bu ülkelerin ilişkilerin normalleşmesi konusunda elverişli bir ortam yaratması için Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan temasların devam etmesine desteğini bir kez daha teyit ediyor."

Kaynak: Ermenihaber