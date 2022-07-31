ABD, azami baskı ve yaptırım stratejisinde başarısız oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırım ve azami baskı uygulama stratejisini sürdürmede başarısız olduğunu belirterek, "Ekonomik savaşın içindeyken, mağlup bir ülkenin şekline sahip olmamamız, zaferin eşaretidir. Bu halkın ülkenin askeri, kültürel ve siyasi alanlarda ilerlemeye doğru gittiğine inandığı gerçeğini gösteriyor" dedi.

İran'ın düşmanlarının artık birbirlerine yardım bile edemediğini dile getiren Selami, "Bugün ne Suudi Arabistan Amerika için bir şey yapabilir, ne de Amerika Suudi Arabistan için bir şey yapabilir. ABD'ye para yardımında bulunan Suudi Arabistan, ekonomik sorunlarını çözmekte artık zayıf kalıyor" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, ABD Başkanı Biden'in Ortadoğu ziyaretine atıfta bulunarak, "Biden, bölgeye yaptığı son geziden eli boş ve hiçbir başarı elde etmeden döndü. Bu Yüce Devrim Lideri'nin bölgedeki bilgilendirici önlemlerinin sonucudur" diye kaydetti.