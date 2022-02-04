ABD'nin İran'a karşı azami baskı politikası başarısız oldu

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, düşmanların birbirleriyle olan ihtilaflarına rağmen İran’a karşı birlik olup İslam Devrimi'ni baltalamaya çalıştığını belirterek, “Sulta düzeni, büyük ve güçlü İran’ın bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti’ni gerçekletirmek istediğini kabullenemiyordu. Çünkü düşmanlar bu modelin tekrarlanması halinde, istikbarın hüküm sürdüğü coğrafyanın yok edileceğini biliyordu” dedi.

İran’ın 43 yıldır Amerikalıların ve Arap ve Avrupalı ​​müttefiklerinin azami baskısına karşı dimdik ayakta durduğunu belirten Tümgeneral Selami, “Bugün düşmanlar bölgede İslam Cumhuriyeti'nin gücünü fark etmişler ve geri çekilmekteler” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, düşmanların İran’a karşı azami baskı politikasında utanç verici bir şekilde yenildiklerini kabul ettiklerini ifade etti.