Bölgemizde ABD'lilere yer yok

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami Al Mayadeen kanalına verdiği demeçte, ABD’nin, Şehit Süleymani suikastına olası yanıt konusunda Tahran'a yönelik uyarısına tepki göstererek, "ABD’lilerin yeri kendi topraklarında ve İran Beyaz Saray'ın emirlerine göre hareket etmiyor" dedi.

Tümgeneral Selami, "ABD’lilerin bölgede kalmalarının daha fazla hasardan başka bir şeye yol açmayacağı sonucuna vardıklarını düşünüyorum. Onlar bu gerçeği ister bizim intikam almamız için olsun ister başka nedenler için olsun kabul etmelilerdir" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, "Bölgemizde Amerikalılara yer yok; Amerikalılar Irak, Afganistan, Bahreyn, Kuveyt, Suriye ve Irak'ta değil, kendi topraklarında olmalı. Müslümanlar ABD’lilerin onların topraklarını işgal etmesine izin vermeyecek. Biz Beyaz Saray'ın emirlerine göre değil, kendi planlarımıza göre hareket ediyoruz" ifadelerinde bulundu.