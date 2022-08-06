Siyonist Rejim son cinayeti için ağır bir bedel ödeyecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile görüştü.

Filistin'deki son durumun ele alındığı görüşmede Tümgeneral Selami, "İşgal altındaki Filistin'deki gelişmelerin ve Siyonistlerin gerileme ve çöküşe doğru ilerleyen gücünün azalması geri dönüşü olmayan bir yoldur" dedi.

Tümgeneral Selami, Filistin direnişinin güçlendiğini ve büyük savaşları yönetme yeteneğine sahip olduğunu belirterek, "Filistinli direniş grupları güçlendikçe Siyonistlerin zaafları daha da belirgin hale gelir ve işleri daha zorlaşır." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, Siyonist Rejim'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınayarak, "Hiç şüphesiz Filistin İslami direniş gruplarının bu cinayete hızlı şekilde tepki vermesi, direniş sürecinde yeni bir güç kazanma döneminin başladığını ve Siyonistlerin son cinayeti için ağır bedeller ödeyeceklerini gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

Filistin İslami Cihad Hareketi lideri de İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin tutumunu ve İran'ın Filistin direnişine desteğini takdir ederek, "İran'ın ABD ve Siyonist Rejim karşısındaki duruşu, Filistin halkını mutlu etmekte ve Filistinli direnişçilerin moralini yükseltmektedir." dedi.